Hitziger Trubel, kühle Elektra

Maler Daniel Richter kam in Begleitung seiner Partnerin Hanna Putz, in Petar Petrov gewandet. Das Paar wirkte der Dehydrierung entgegen: „Fächern und genügend trinken“, so Putz. Richter grinste: „Ja, harten Alkohol!“ Bei dieser intensiven Strauss-Oper mit einer verletzten, kühlen Elektra für sensible Gemüter eventuell von Nöten. Der Künstler widerspricht: „Das ist eine meiner Lieblingsopern. Ich liebe das Drama!“ Als das dann überstanden war, ging’s zum gemeinsamen Dinner mit Galerist Thaddaeus Ropac. Im Blitzlichtgewitter tummelte sich auch das „jahrzehntelange Freundinnen-Gespann“ von Maria Fekter. Ingrid, Erika und Romana waren mit Wasser und Mini-Ventilator ausgestattet. Der Clou: Es geht auch ohne Prada oder Valentino. Romanas Glitzerrobe stammt vom Flohmarkt in Attnang-Puchheim.