20 ausgewachsene Truthähne in Tirol gestohlen

In der Nacht auf Donnerstag stahlen Unbekannte in Kramsach (Voldöpp) im Bereich des sogenannten Moosfeldes insgesamt 20 Stück Bronzetruthähne aus einer Koppel. „Die Tiere dürften in ein Fahrzeug oder einen Anhänger verladen worden sein“, informiert die Polizei.