Fahrer nach Unfall geflüchtet: Mann (23) verletzt

Gegen 11.20 Uhr lenktejunge Fresacher sein Auto auf der Untermitterberger Straße im Bezirk Villach-Land. Er war Richtung Döbriach unterwegs. Auf Höhe der Bachbrücke kam ihm straßenmittig ein dunkelgrauer Suzuki Grand Vitara mit dem Kennzeichen: VL (näheres unbekannt) entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden verriss der 23-Jährige seinen PKW und kollidierte seitlich mit dem Brückengeländer der Bachbrücke. Durch den Aufprall lösten sämtliche Airbags im PKW aus und verletzten den Mann leicht. Der Lenker des Suzuki fuhr ohne anzuhalten weiter. Am Brückengeländer und am PKW des 23-Jährigen entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Das beschädigte Brückengeländer wurde von der Gemeinde Fresach abgesichert.