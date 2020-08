Trainingssturz verändert Kira Grünbergs Leben

Schon in jungen Jahren zeigt die 1993 in Innsbruck geborene Kira Grünberg Interesse an der Leichtathletik. Sie trainiert hart und macht den Stabhochsprung zu ihrer Spezialdisziplin. Mitten im Höhenflug ändert sich Grünbergs Leben jedoch schlagartig, als sie sich am 30. Juli 2015 bei einem Trainingssprung gravierende Verletzungen zuzieht. Mit einer gebrochenen Halswirbelsäule wird die Sportlerin sofort ins LKH Innsbruck eingeliefert und fast zwei Stunden lang operiert. An der letztendlichen Diagnose ändert aber auch der Eingriff nichts mehr - Grünberg ist fortan querschnittsgelähmt.