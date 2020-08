Festspiele heben Corona-Gütesiegel aus der Taufe

Die Plakette können Hotels, Gastronomie-, Gewerbe- oder Handelsbetriebe für ihre Gäste und Kunden gut sichtbar etwa im Eingangsbereich anbringen. Sie soll zeigen, dass in den ausgewiesenen Unternehmen Wert auf ein hohes Maß an Sicherheit gelegt wird. „Die Festspiele haben sich selbst bereits ein strenges Präventionskonzept verordnet. Wir bitten nun die Wirtschaft, ihren Teil dazu beizutragen“, erklärte Peter Buchmüller, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg bei der Präsentation der Initiative am Freitag.