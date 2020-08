Anschober begrüßt Idee für Labore in Grenznähe

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hatte diese Kritikpunkte vorgebracht und sprach sich für kostenlose Coronavirus-Tests an Österreichs Grenzen aus. „Nur weil es der Peter vorgeschlagen hat, heißt es nicht, dass es nicht sinnvoll ist“, meinte Anschober schmunzelnd. Er arbeite gut mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat zusammen und würde Testmöglichkeiten, „vielleicht nicht direkt an der Grenze, aber in Grenznähe begrüßen“. Das sei grundsätzlich gut, die Frage sei nur, „wie schnell und flächendeckend“ man das machen könne.