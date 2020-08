Trauen Sie sich zur Premiere von „The Vigil“?

„Exorzist kommt nach New York“

Der übernatürliche Horrorfilm beruht auf alten jüdischen Überlieferungen und spielt in einer orthodoxen Gemeinde in New York. „Der Exorzist kommt nach Brooklyn“ zieht das Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ den Hut im Vergleich mit dem Genre-Klassiker. „Alles könnte sich hier im Schatten verbergen (und ist es in der Regel auch), sei es eine Küchenschabe oder ein Spukgespenst“, warnt derweil „Variety“ schreckhafte Zuschauer.