Corona: Einsatz-Ende für fast alle Milizsoldaten

Die Milizsoldaten, die als Einsatzpräsenzdiener im Einsatz waren, wurden planmäßig am 20. Juli durch Berufssoldaten und Grundwehrdiener abgelöst. Nach einer dreitägigen Abrüstungsphase konsumierten die Soldaten bis zum offiziellen Einsatzende am 31. Juli ihre Dienstfreistellungen. Damit werden sie wieder in ihr gewohntes privates Umfeld entlassen.