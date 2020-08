Verjüngungskur nach Meistertitel für die Juniors

Übersee als hartes Brot für Stürmer

„Amerika war ein richtiges Abenteuer für mich. Im ersten Jahr habe ich nicht so viel gespielt, aber es machte mich mental stärker“, erinnert er sich an seine erste Auslandserfahrung. Nach einem Jahr Ontario Hockey League ging es für ihn innerhalb Kanadas zu den Moncton Wildcats in die Quebec Major Junior Hockey League. Dort lernte der Stürmer das harte Hockey-Business in Amerika kennen und musste seinen Platz für einen anderen Import räumen. „Der Import kam aus der AHL und so blieb für mich kein Platz. Ich ging dann nach Amerika in die USHL, wo es zunächst ganz gut lief. Zwei Verletzungen haben mich dann leider zurückgeworfen“, erzählt der Deutsche.