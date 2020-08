Nach 45 Jahren: Zeit für ein neues Feuerwehrhaus

Ökologie und Nachhaltigkeit ist der e5-Gemeinde Köstendorf ein großes Anliegen, daher wird eine 38,5 KW Peak Photovoltaikanlage am Dach knapp 35000 Kilowattstunden an Energie pro Jahr produzieren. Durch eine moderne Wärmepumpe samt Betonkernaktivierung kann Wärme im Boden effizient gespeichert werden. Die am Dach des Feuerwehrhauses produzierte, aber nicht verbrauchte Energie kann auch im Köstendorfer Festsaal sinnvoll genutzt werden.