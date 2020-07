Frontalcrash in Thalgau: Zwei Verletzte

Das Rote Kreuz brachte beide Lenker - einen 43-jähriger Thalgauer und eine 63-jährige Deutsche - in das Salzburger Unfallkrankenhaus. Die Feuerwehr Thalgau übernahm die Aufräumarbeiten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Aufräumarbeiten kam es zu langen Rückstaus auf der A1 in Fahrtrichtung Wien.