Dritter Todesfall nach Corona-Infektion in 2 Tagen

64 Todesfälle in Oberösterreich

Am Mittwochnachmittag kam dann aus dem Ordensklinikum Linz die Meldung, dass ein eine 84-jährige Patientin, die Covid-19-positiv war, verstorben ist. Die Linzerin hat aber an Vorerkrankungen gelitten, daher ist auch hier der ursächliche Zusammenhang der Corona-Infektion am Tod nicht eindeutig geklärt. Damit sind bis dato in Oberösterreich 64 Todesfälle von Patienten, die Corona-positiv waren, bekannt.