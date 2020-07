Wird die Schule im Herbst Spaß machen?

Carmen Schestak hat für ihren Sohn, der im Herbst in die erste Klasse kommt, eine Schule ausgesucht, die „bewegtes Lernen“ anbietet – wie viele Volksschulen. Doch nun befürchtet sie, dass ihr bewegungshungriger Sohn vier Stunden an einem Tisch sitzen muss. „Das kann ich mir für meinen Sohn absolut nicht vorstellen.“ Will er aufstehen, muss er Maske tragen? Wie wird der Unterricht ablaufen? Schestak: „Mit geduldigen Lehrern oder mit Lehrern, die aufgrund der vielen Regeln mit den Nerven strapaziert sind?“