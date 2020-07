Klagenfurt-Gegner macht Ried vor Showdown Angst!

Böse Erinnerung an 2003

Was am Freitag der Fall ist! Wenn der Tabellenzweite einen möglichst hohen Sieg benötigt – und es für Innsbruck umgekehrt um nichts mehr geht. Was Ried Angst macht – auch wenn sich Grumser gestern an nichts mehr erinnern wollte. Er hat das gesagt“, schwört Kiesenhofer. Der selbst Profi war. Damit weiß, was im Fußball in der ersten Emotion alles gesagt wird. Umgekehrt weiß „Kiesi“ auch, was schon alles passiert ist: 2003 stieg Ried etwa auch deshalb ab, weil in der Schlussrunde das damalige Schlusslicht Bregenz beim bereits feststehenden Meister Austria 2:0 gewann.