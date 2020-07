Türkischer Drogenkurier verriet seine Mittäter

Durch Strukturermittlungen konnte ein türkisch-stämmiger 33-jähriger Mann ausgeforscht, nach einer Beschaffungsfahrt nach Wien festgenommen und in seinem Fahrzeug versteckt etwa 170 Gramm Heroin sichergestellt werden. Der Festgenommene verantwortete sich geständig, ab etwa September 2019 Beschaffungsfahrten nach Wien durchgeführt und seither etwa 2.200 Gramm Heroin in Linz gewinnbringend in Verkehr gesetzt zu haben, wobei er auch seine Subverteiler und Suchtgiftabnehmer namhaft machte.