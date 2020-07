Jugend schützt vor Corona nicht

Bye, Bye Babyelefant.

Da kommt die zerknirschte Erkenntnis des Gesundheitsministers gerade zur Unzeit: Bye, Bye Babyelefant, so heißt es bald für das lieb gemeinte Symbol dieser Krise. Wer das coronabedingte Abstandsgebot verletzt, wird künftig nicht mehr gestraft: Rudolf Anschober wird in den kommenden Tagen die entsprechenden Verordnungsteile außer Kraft setzen. Zudem räumte er nach dem Verordnungschaos in seinem Ressort Fehler ein: „Das darf nicht passieren und das ist einfach schlechte Arbeit gewesen, Punkt.“ Korrigiert werden muss so ziemlich alles, was im Ministerium aus dem Boden gestampft und vom Verfassungsgericht versenkt wurde. „Nirgendwo auf der Welt schreibt der Minister selbst Verordnungen“, aber er trage natürlich die Letztverantwortung, meinte Anschober. Daher werde man nun eine Strukturveränderung im Haus angehen und das Ministerium „neu aufstellen“. Kann man Anschober deshalb einen Vorwurf machen, schnell reagiert zu haben, auch wenn Fehler passiert sind? Eher nicht, sagt das Bauchgefühl - dennoch wird dieser Umstand noch für sehr viele Diskussionen sorgen.