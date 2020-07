Citybike-System wird von Wiener Linien übernommen

Machtwort im Fall der Wiener Citybikes: Wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Mittwoch ankündigte, werden die Wiener Linien das komplette System der Stadträder übernehmen. Der Vertrag ist aktuell in Vorbereitung - in zwei Monaten sollte es zur Übernahme kommen, und damit noch vor der Wien-Wahl am 11. Oktober.