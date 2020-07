Juliputsch: Nationalsozialisten ermorden Dollfuß

Am 25. Juli 1934 versammeln sich bekennende Nationalsozialisten in einer Turnhalle im 7. Wiener Gemeindebezirk, um von dort einen schon länger geplanten Putsch in die Tat umzusetzen. Ihr Ziel sind das Bundeskanzleramt und die Zentrale der Radio-Verkehrs-AG, kurz RAVAG. Geplant ist der Sturz der christlichsozialen Regierung von Engelbert Dollfuß, der das Land seit kurzem autoritär regiert und die NSDAP in Österreich verboten hat.