Salzburger Aal-Experte deckte Interessantes auf

Unter Aalen kommt es überraschend häufig vor, dass Individuen über Artgrenzen hinweg Nachkommen zeugen. Diese Hybride und deren Folgegenerationen tun sich aber offenbar sehr schwer, sich langfristig zu etablieren, fand ein Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung im Indischen Ozean und Pazifik heraus. Die Biologen stellen ihre Ergebnisse im Fachblatt „Nature Communications“ vor. In langjähriger Forschungsarbeit haben die Wissenschafter um Robert Schabetsberger von der Universität Salzburg und Kollegen aus zahlreichen Ländern in tropischen Gebieten des Indopazifiks insgesamt rund 500 Aale gesammelt und ihre Artzugehörigkeit u.a. genetisch bestimmt, wie die Uni Salzburg am Montag in einer Aussendung mitteilt.