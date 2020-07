Kinoluft bei Mitterers „Märzengrund“ schnuppern

Konkret werden Männer zwischen 16 und 30 Jahren gesucht, die eine Zeitreise in die Discowelt der 1960er machen wollen. „Besonders talentierte und stuntbegabte Jungs haben die Chance, für eine Rauferei gebucht zu werden“, heißt es seitens der Agentur. Kostümprobe und Drehtage werden finanziell vergütet. „Für das leibliche Wohl ist vor Ort natürlich auch gesorgt“, erklären die Verantwortlichen weiter. Wer also ein bisschen Kinoluft schnuppern will, kann eine Bewerbung mit Fotos und Kontaktdaten an tirol@extras.co.at. schicken.