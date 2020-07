Zwei Festnahmen nach Messerattacke in Wohnung

Die Wiener Polizei hat zwei Männer nach einer Messerstecherei festgenommen. Der 20-jährige Tunesier und der 34-jährige Marokkaner waren am Samstagabend nach einem Streit mit einem 31-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Ottakring geflüchtet. Letzterer sei durch Schnitte am Hals nicht lebensgefährdend verletzt worden.