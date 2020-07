Mopedlenker stürzte betrunken auf Gehsteig

Der 31-Jährige war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Moped auf der Fürbergstraße unterwegs. Schwer betrunken (2,04 Promille) fuhr er zu dich an die Gehsteigkante und kam zu Sturz. Er verletzte sich und musste in das Unfallkrankenhaus gebracht werden. Eine gültige Lenkberechtigung hat der Mann laut Polizei nicht.