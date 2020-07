Promille-Lenker versteckte sich im Wald

Gegen 18.40 Uhr befuhr der 18-Jährige laut Polizei mit seinem PKW die B 54 in Richtung Pischelsdorf. Nach dem Kreisverkehr Großpesendorf kam der Autolenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort ein Verkehrsschild um. Der Mann setzte ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Pischelsdorf fort. In Folge kam der 18-Jährige rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine etwa vier Meter hohe Böschung und kam schließlich auf dem Grünstreifen zwischen der Böschung und einem Wald zum Stehen.