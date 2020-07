Motorradraser stürzte nach wilder Verfolgungsjagd

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit raste ein Motorradlenker in der Nacht auf Samstag an einem Polizei-Streifenwagen in der Stadt Salzburg vorbei. Nach einer heftigen Verfolgungsjagd mit der Polizei stürzte der Raser in der Siebenstättersttraße. Er wird wegen diverser Verkehrsübertretungen angezeigt.