Kuraufenthalte am Strand für Beamte aus Steyr

Eigentlich sind Beamte bei der Anstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau versichert. 15 Ausnahmen gibt es noch. Darunter die Krankenfürsorgeanstalt der Beamten der Stadt Steyr (KFA Steyr). Diese zerlegt der Rechnungshof (RH) im aktuellen Bericht. Von 41 genehmigten Kuraufenthalten fanden 17% in Italien statt, viermal wurde in einem Fünf-Sterne-Hotel am Strand gehaust. Mitunter fuhren Ehepaare mit unterschiedlichen Diagnosen zeitgleich auf Kur. Für einen 21-tägigen Aufenthalt eines Pärchens in einem Vier-Sterne-Hotel in Österreich zahlte die KFA 8500 €. Statt eines geregelten Tagesablaufs gab es bis zu zwei Therapieeinheiten – überwiegend Massagen.