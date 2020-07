Bei den Öffnungszeiten krabbelt das Land hinterher

Laut den jüngsten Zahlen der Statistik Austria krabbelt Oberösterreich bei den Öffnungszeiten der Kindertagesheime den andern Bundesländern durchwegs hinterher. In Niederösterreich haben 760 Einrichtungen täglich länger als neun Stunden offen. In der Steiermark sind es 515. Sogar das viel kleineren Kärnten kommt auf 340 und damit auch noch um zwei mehr als das Land ob der Enns. Neben Vorarlberg (6) und dem Burgenland (1) sperrt sonst auch nur noch in Oberösterreich eine Krabbelstube bereits vor 12 Uhr wieder zu – siehe Grafik. 213 der österreichweit insgesamt 655 Halbtagskindergärten sind in Oberösterreich zu finden. Nach 18 Uhr haben nur noch fünf Krabbelstuben, 16 Kindergärten sowie 42 Horte geöffnet.