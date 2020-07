„Wie viel Geld exakt floss, kann man nicht sagen“

Die Rückkehr der Maskenpflicht und die aktuelle gesundheitliche Lage - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem per Video-Schalte zu Gast: Erich Vogl, ein Kollege aus der Innenpolitikredaktion der „Kronen Zeitung“. Zehntausende Euro pro Woche soll die US-Beratungsagentur McKinsey vom Tourismusministerium bekommen haben. Welche Fragen das aufwirft, und was das mit den Preisen für Corona-Tests zu tun hat, erklärt Vogl im Interview mit Damita Pressl.