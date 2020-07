Zwei Jahre Haft auf Bewährung für Ex-KZ-Wachmann

In einem der voraussichtlich letzten Prozesse wegen der Massenverbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus ist am Donnerstag ein 93-jähriger Ex-KZ-Wachmann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Bruno D. erhielt vom Hamburger Landgericht eine Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung, weil er 1944 und 1945 achteinhalb Monate zur Mannschaft des KZ Stutthof gehörte. Zum Zeitpunkt der angeklagten Taten im Vernichtungslager Stutthof in der Nähe von Danzig war D. erst 17 Jahre alt. Er wurde wegen Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen schuldig gesprochen. Zudem verurteilte das Gericht den Angeklagten in einem Fall wegen versuchten Mordes an einem Gefangenen.