Einstein biss Besitzerin: Dann kam die Polizei

„Mein Kätzchen ist eigentlich völlig harmlos. Beim Spielen hat sich Einstein am Heizkörper verheddert, ich wollte helfen, da biss sie mich“, erzählt die Obervellacherin. Da die Frau auf Nummer sicher gehen wollte, hat sie die Wunde im Spital behandeln lassen. Am nächsten Tag dann der Schock: Eine Benachrichtigung der Polizei an ihrer Wohnungstüre. Sie hätte sich unverzüglich bei der Polizeiinspektion zu melden.