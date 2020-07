In Pettneu werden die Naturgewalten gezähmt

In Pettneu am Arlberg bargen die Nordhänge immer schon Gefahren für den Siedlungsraum. Das gewaltige Hochwasserereignis 2018 war Initialzündung für die Zähmung des Zeinsbaches. Die „Wildbach“ ist mit schwerem Gerät vor Ort und kauft auch der „Schindler-Lawine“ die Schneid ab. Am Donnerstag gab’s hohen Besuch.