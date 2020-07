NASA entdeckt auf Jupitermond Ganymed amorphes Eis

Plasmastrom Schuld an Konsistenz des Eises

Schuld an der seltsamen Konsistenz des Eises an den Polkappen ist der Umstand, dass die Pole von Ganymed ständig mit geladenen Sonnenteilchen (sogenanntem Plasma, Anm.), bombardiert werden, die verhindern, dass sich kristalline Strukturen bilden können. Diese energiereichen Teilchen gelangen entlang des Magnetfeldes von Ganymed an die Pole, werden aber - anders als bei der Erde - mangels einer Atmosphäre nicht abgeschwächt.