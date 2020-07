Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an

Zeit blieb dem leidenschaftlichen Kommunalpolitiker in den vergangenen Jahren kaum: „Ich habe sicherlich drei Sonntage im Monat im Rathaus verbracht. Denn zu Beginn der Woche musste alles abgearbeitet sein.“ Seine Kompetenzen als Gemeindechef hat Schlagholz auch gern dafür genutzt, die Kreativität der Jugendlichen zu fördern: „Das will ich auch in Zukunft so halten.“