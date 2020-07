Salzburger Sieg ist schon vorm Finale fix

Nicht schlecht. Nach ihrem Sieg in Neudörfl und Platz zwei in Vogau steht Koller auch beim dritten Sommerturnier im Finale. Am Mittwoch bezwang die 19-Jährige Liel Rothensteiner mit 6:3, 6:1. Somit ist ein Salzburger Titel in Oberösterreich schon sicher. Denn um den Sieg matcht sich Koller mit der routinierten Betina Stummer. Die Grödigerin bog Alina Michalitsch 6:1, 6:3.