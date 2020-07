Großalarm bei U6-Station nach Sprung in die Fluten

Großalarm am Mittwochnachmittag bei der U6-Station Neue Donau in Wien: Eine Person war in die Fluten geraten und galt zunächst als vermisst - ein Großeinsatz der Helfer samt Unterstützung durch die Besatzung des ÖAMTC-Notarzthubschraubers "C9" aus der Luft war die Folge.