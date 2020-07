14 Tage Quarantäne nach Einreise aus Risikoländern

„Lage kann sich überall schnell ändern“

Was die Situation bei beliebten Urlaubsländern wie Kroatien oder Italien betrifft, so dürften diese auch in der verschärften Verordnung weiterhin nicht zu den ausgewiesenen „Risikogebieten“ zählen. Gegenüber krone.at wollte man sich im Ministerium nicht auf Spekulationen einlassen - nur so viel: „Die Lage kann sich in jedem Land sehr schnell ändern.“