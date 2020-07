Positive Stimmung zur Maskenpflicht

Und dieser darf nur aus zertifizierten Labors stammen. Zuletzt waren ja immer öfter Zweifel an der Echtheit vieler Tests geäußert worden. Und was sagen die Österreicher zur neuen, erweiterten Maskenpflicht? Wir haben „Krone“-Reporter in ganz Österreich ausgeschickt, um die Stimmung zu erkunden. Da sagt etwa ein Tiroler: „Vollkommen in Ordnung, solange es keine Impfung gibt. Vorbeugen ist besser als eine verheerende zweite Welle.“ Ähnlich argumentieren auch die Befragten in den anderen Bundesländern. Ja, die Vernünftigen scheinen in der Mehrheit zu sein!