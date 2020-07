Kitzbüheler Horn ruft Teresa zum ersten Test

Selbst unter den Top-Radprofis ist es gefürchtet: Das Kitzbüheler Horn mit einer Auffahrtslänge von 7,1 Kilometern, bei der 860 Höhenmeter zu bewältigen sind. Am Wochenende „ruft“ das Horn nicht nur die Hobby-Radler, sondern erstmals auch die Langlauf-Elite zum Test. Allen voran ÖSV-Aushängeschild Teresa Stadlober (SC Radstadt). Sie ist Sonntag zum Start des „Pletzer-Resort“-Sommer-Grand Prix auf Skirollern im Einzelstartmodus Damen-Favoritin. Nach einem Höhentrainingslager auf der Tauplitzalm ist die 27-Jährige gespannt: „Es ist super, dass so ein Rennen abgehalten wird. Für uns ist es eine erste Standortbestimmung, was in der bisherigen Vorbereitung bisher so gegangen ist.“