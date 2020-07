Salzburgring-Heimpremiere für Thalgauer Team

Das Fehlen des Deutschen Lando Wedel, Doppelsieger in Ungarn, lässt ein offeneres Rennen erwarten. In dem neben Herbert Leitner auch Patrick Weiss für das Podest gut ist. Der Youngster führt die Armada des neuen Thalgauer WSS-Teams an, in dem Vater Gerhard und das Braunstein-Trio Walter, Lukas und Daniel eine gelungene Heimpremiere im 325er-Cup hinlegen will.