Freilaufender Hund attackierte Radfahrer

In Salzburg hat am Montagnachmittag ein freilaufender Hund einen Radfahrer in beide Oberarme und in die Wade gebissen. Der 45-jährige Mann war laut Polizei im Stadtteil Gnigl kurz zuvor für eine Pause von seinem Fahrrad gestiegen, als er von dem Tier angegriffen wurde. Der Mann konnte sich nach der Attacke losreißen und sich hinter sein Rad stellen. Der Hund lief daraufhin davon.