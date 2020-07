MLB-Champion Washington ehrt Corona-Experten

„Dr. Fauci war ein echter Champion für unser Land während der Covid-19-Pandemie und seiner ganzen ausgezeichneten Karriere, also passt es gut, wenn wir ihn ehren, während wir in die Saison 2020 starten, um unseren Titel in der World Series zu verteidigen“, teilte das Team aus der US-Hauptstadt mit. Die Nationals posteten zudem Fotos von Spielern, die auf dem Platz einen Mundschutz trugen und schrieben dazu: „Champions gehen mit gutem Beispiel voran.“