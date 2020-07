Salzburg: Polizisten kehren auf Posten zurück

Für die Behörden ist es der „Cluster C“, gemeint ist damit das Auftreten von neuen Corona-Infektionen in zwei Polizeiinspektionen der Stadt Salzburg. Die „Krone“ hat berichtet. Während in der Polizeiinspektion in Itzling ab Dienstag, 19 Uhr, der Dienst wieder aufgenommen wird, bleibt jene beim Hauptbahnhof noch geschlossen.