Rumänisches Roulette mit Mercedes Echerer

"Rumänisches Roulette" ist eine spannende Reise in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines Europas, in welchem Geschichte und Geschichten sich ineinander verweben und wo die Lieder und Erzählungen, die Empfindungen und Erinnerungen keine Grenzen kennen. Mercedes Echerer, Schauspielerin, Moderatorin und früheres Mitglied des Europäischen Parlaments, folgt mit viel Humor, Poesie und jeder Menge Balkanjazz und Gipsiswing den Spuren der eigenen Kindheit und lässt in Liedern, Szenen und Geschichten die unterschiedlichen Kulturen und Identitäten ihrer europäischen Heimat aufleben.