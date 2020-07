Ski-Ass Puchner: „Das ist schon traurig“

Die ersten Schneeeinheiten steigen im August, dann steht in Saas Fe (Sz) „echtes“ Training an. Es folgt der Winter, in dem Puchner nach Anna Veiths Ade Salzburgs Fahnen hochhalten muss. Bei den Technikerinnen gibt es sonst ja nur noch Bernie Schild. „Ich bin ein Überbleibsel“, scherzt Puchner. Sagt aber nach kurzem Nachdenken: „Es ist schon traurig. Salzburg war immer präsent im Weltcup. Marcel (Hirscher, Anm.) und Anna (Veith) haben vorher eben abgedeckt, viel überstrahlt.“