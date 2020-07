Unfall mit Traktor: Vater übersah Sohn

Der Landwirt wollte Samstagabend im Stall Futter einlagern. Er fuhr vom Wohnhaus zur Scheune, hielt an und legte den Retourgang ein. Der Vater bemerkte dabei nicht, dass sein neunjähriger Bub am Hoverboard genau hinter dem Traktor war, gegen das Heck prallte und stürzte. Der Neunjährige wurde von einem Hinterrad an den Beinen schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus nach Klagenfurt. Ein Alkotest beim 34-jährigen Vater war negativ.