Stalter holt sich Premieren-Sieg auf Europa-Tour

Die Österreicher vermochten den Heimvorteil wie schon beim Neustart der Europa- und der Challenge-Tour in Atzenbrugg nicht optimal zu nutzen. Lukas Nemecz fiel auf der vierten Runde (72 Schläge) vom 15. auf den 24. Rang zurück, war aber wie in in der vergangenen Woche (34.) bester ÖGV-Profi. Der 30-Jährige blieb nach drei guten Runden am Samstag erstmals über Par (72) und verpasste den erhofften Spitzenplatz. „Ich wollte am 15. Loch aggressiv bleiben, dieses Doppelbogey schmerzt sehr“, sagte der 28-Jährige, der auf der vorletzten Spielbahn einen weiteren Schlagverlust hinnehmen musste.