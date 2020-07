Nur sieben „reine“ Abgeordnete in Oberösterreich

Exakt 6818,70 € brutto, 14-mal im Jahr, verdienen Landtagsabgeordnete in Oberösterreich. Die 56 Mandatare dürfen aber im Gegensatz zu den Landesräten (16.075 €), den Landeshauptmann-Stellvertretern (16.968 €) und LH Thomas Stelzer (17.861 €) nebenbei arbeiten und Geld verdienen. Sie müssen diese Bezüge aber in fünf Bruttokategorien grob offenlegen. Gleich elf Abgeordnete haben sich in die erste Stufe monatlicher Zusatzeinkünfte bis zu 1000 € eingeordnet. In dieser bewegt sich Walter Ratt, übrigens der einzige „Absteiger“. Der FP-Mandatar war zuvor noch in der Kategorie 2 von 1001 bis 3500 €. Diese zählt nun 16 Abgeordnete des Landesparlaments, darunter auch Roswitha Bauer (SPÖ), bei der von 2016 bis 2018 noch die Null stand.