Mann bewarf seine Ex-Firma sechs Mal mit Eiern

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Schärding wurde am 17. Juli gegen 22.40 Uhr auf frischer Tat betreten, als er Eier auf die Fassade einer Firma in Schärding warf. Er gestand, zwischen 12. Juli und 17. Juli sechs Mal die Außenfassade der Firma erheblich beschmutzt zu haben. Als Motiv gab er an, dass er zornig auf die Mitarbeiter und ehemaligen Arbeitskollegen gewesen sei. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.