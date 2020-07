Kiel-Tormann Landin Welthandballer des Jahres

Der dänische Torhüter Niklas Landin ist erstmals zum Welthandballer des Jahres gewählt worden. Der 31-Jährige Teamkollege von Nikola Bilyk beim THW Kiel setzte sich in einer Fanwahl überlegen gegen Konkurrenten wie seinen Landsmann Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain) und seinen Kieler Mitspieler Sander Sagosen (NOR) durch, wie der Weltverband IHF am Samstag mitteilte.