26-Jähriger wurde von zwei Männern ausgeraubt

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg von zwei vorerst unbekannten Männern ausgeraubt worden. Die Täter attackierten den Mann mit Faustschlägen und Fußtritten und entnahmen ihm die Geldbörse, als dieser hilflos am Boden lag. Anschließend konnte das Duo unerkannt flüchten, berichtete die Polizei.