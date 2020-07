Keanu Reeves‘ Freundin von irrer Stalkerin bedroht

Laut der Webseite „The Blast“ orderte das Gericht in Los Angeles an, dass die Stalkerin nicht näher als 100 Meter an die Reeves-Freundin herankommen darf. Bei einer Anhörung will Grant die Verfügung darauf ausweiten, dass „Cathryn“ oder deren Online-Aliase sie nicht mehr auf Social Media kontaktieren dürfen.